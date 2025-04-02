Больше всего атак на Покровском направлении: Генштаб показал карты боев

Россия продолжает штурм украинских позиций, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. За сутки более 100 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Враг продолжает наносить массированные удары по позициям украинских военных и мирных населенных пунктах.

По данным Генерального штаба ВСУ, противник совершил 101 авиаудар, сбросив 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, враг выпустил около 5500 снарядов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня, а также задействовал 1844 дрона-камикадзе.

Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской, Донецкой и Запорожской областях, атакуя Миропольское, Краснополье, Гуляйполе, Железнодорожное и другие населенные пункты. В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пяти районам сосредоточения вражеских сил.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление - зафиксировано семь боестолкновений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Липцы.

Купянское направление - 11 атак оккупантов, в частности у Песчаного, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Лиманское направление - враг пытался прорваться 17 раз в сторону Торского, Нового и Мирного.

Северское направление - 15 атак противника, в частности у Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Серебрянки.

Краматорское направление - три атаки на Часов Яр, Курдюмовку и Предтечино.

Торецкое направление - 14 вражеских атак вблизи Леонидовки, Торецка и Дилиевки.

Покровское направление - 64 атаки противника на позиции Сил обороны у Калинового, Тарасовки, Александрополя, Удачного и Новосергиевки.

Новопавловское направление - восемь атак в районах Константинополя и Разлива.

Гуляйпольское направление - пять атак в сторону Привольного и Новополя.

Ореховское направ ление - пять атак на Новоданиловку и Степное.

Приднепровское направление - четыре безуспешные атаки врага.

Курское направление - 18 боестолкновений, 265 артиллерийских обстрелов, 27 авиаударов и 41 управляемая бомба.

На Волынском и Полесском направлениях активных боевых действий не зафиксировано.