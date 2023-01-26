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Крупнейшая в мире целюлозно-бумажная компания уходит из России

Фото: крупнейшая в мире целюлозно-бумажная компания уходит из России (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Американская компания International Paper выходит из прибыльного российского целлюлозного бизнеса. Российские партнеры компании выкупят ее долю ориентировочно за 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В компании заявили, что продадут свою 50-процентную долю в группе "Илим" российским партнерам по совместному предприятию. Сообщается, что эти партнеры во главе с председателем правления заинтересованы в покупке доли американской компании в связанной корпоративной структуре.

International Paper потратила примерно 720 млн долларов на покупку своей половины "Илима". За три квартала 2022 года Илим предоставил около 250 млн долларов прибыли, что составляет почти 14% от общей суммы компании, и выплатила дивиденды размером 204 млн долларов.

Ранее мы писали, что крупнейший в мире химический концерн BASF и дочерняя компания Wintershall Dea решили покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.

Напомним, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года крупнейшие западные компании оставили эту страну, поскольку не хотят вести бизнес на территории агрессора.

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