Французская Total зафиксировала убыток в 3,7 млрд долларов от российских активов

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил, что выводит двух своих членов из совета директоров "Новатэка" и понесет убытки в размере 3,7 млрд долларов в своей отчетности за четвертый квартал из-за списания свою долю в российской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила несколько инвестиций в России после того, как Москва вторглась в Украину, и столкнулась с критикой за это.

Среди ее российских инвестиций - 19,4% акций производителя газа "Новатэк" и миноритарные пакеты в проектах по сжижению природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

"Ввиду действующих с начала войны европейских санкций, два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров "Новатэка", вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров этой компании, в частности по финансовым вопросам. В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава правления ПАО "Новатэк", - говорится в сообщении компании.

Компания также заявила, что "больше не будет учитывать собственный капитал своей 19,4%-ной доли в "Новатэке", что, в свою очередь, приведет к тому, что TotalEnergies зафиксирует обесценение в размере около 3,7 млрд долларов в четвертом квартале.

Благодаря последнему решению TotalEnergies зафиксировала в этом году обесценивание своих активов в России на сумму 14,4 млрд долларов, что все же меньше, чем списала в марте конкурирующая BP - 25,5 млрд долларов.

В своем заявлении TotalEnergies отметила, что не может продать долю "Новатэка", "учитывая действующие соглашения акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "Новатэка", который находится под санкциями".

Нефтяной гигант, еще в сентябре заявивший, что получать дивиденды от своих российских активов становится все "сложнее", не сказал, почему он решил произвести списание именно сейчас.

При этом компания получала дивиденды от "Новатэк" в 2022 году.