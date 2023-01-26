Крупнейшая в мире целюлозно-бумажная компания уходит из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В компании заявили, что продадут свою 50-процентную долю в группе "Илим" российским партнерам по совместному предприятию. Сообщается, что эти партнеры во главе с председателем правления заинтересованы в покупке доли американской компании в связанной корпоративной структуре.

International Paper потратила примерно 720 млн долларов на покупку своей половины "Илима". За три квартала 2022 года Илим предоставил около 250 млн долларов прибыли, что составляет почти 14% от общей суммы компании, и выплатила дивиденды размером 204 млн долларов.