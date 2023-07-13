Китайские хакеры получили доступ к электронной почте правительства США
Хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с правительственными учреждениями в США и Западной Европе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), в прошлом месяце гражданское агентство исполнительной власти США обнаружило подозрительную активность в своей облачной среде Microsoft 365, связанную с доступом к почтовым ящикам.
Корпорация Microsoft была предупреждена, и дальнейшее расследование установило, что хакеры получили доступ и украли несекретные данные Exchange Online Outlook из небольшого количества аккаунтов.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США достаточно быстро обнаружили взлом и сумели предотвратить дальнейшие нарушения, ведется расследование.
Реакция Microsoft
Корпорация Microsoft сообщила, что группа хакеров, которую идентифицировали как Storm-0558, могла оставаться незамеченной в течение месяца после получения доступа к данным электронной почты.
"Мы считаем, что этот противник сосредоточен на шпионаже, например, на получении доступа к системам электронной почты для сбора разведывательных данных", - заявил исполнительный вице-президент Microsoft Чарли Белл.
Взлом китайскими хакерами почт правительств в Европе
Также, хакерская группа Storm-0558 с целью шпионажа сломала ряд аккаунтов электронных почт, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе. Известно, что хакеры получили доступ к данным почт примерно 25 организаций.
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