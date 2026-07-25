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Самая большая ракета в мире снова взлетела. Как прошел полет Starship

03:30 25.07.2026 Сб
2 мин
Новый полет должен приблизить Starship к миссии NASA на Луну
aimg Юлия Маловичко
Самая большая ракета в мире снова взлетела. Как прошел полет Starship Фото: взлет ракеты Starship (скриншот)
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Компания SpaceX успешно запустила мегаракету Starship с космодрома Starbase в штате Техас. Старт состоялся после неудачной попытки на прошлой неделе, когда запуск пришлось отменить из-за проблем с несколькими двигателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

13-й испытательный полет

Этот полет рассчитан примерно на час. По плану миссии верхняя степень Starship должна осуществить контролируемое приводнение в Индийском океане.

Тем временем сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившийся от корабля примерно через две минуты после старта, выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Flight 13 стал вторым испытанием версии Starship V3. Во время первого полета этой модификации в мае ракета столкнулась с рядом отказов двигателей, что отрицательно сказалось на ее характеристиках.

Для SpaceX этот запуск имеет особое значение, ведь компания находится под значительным давлением из-за необходимости подготовить Starship к ключевому испытательному полету NASA, запланированному на следующий год. Именно он должен стать одним из решающих этапов на пути к следующей высадке людей на Луну.

Кроме того, это первый полет Starship после выхода SpaceX на биржу.

Неудачная попытка запуска на прошлой неделе спровоцировала распродажу акций компании, до сих пор торгующихся ниже цены первоначального публичного размещения (IPO)

Еще сообщалось, что Google обязуется выплачивать SpaceX 920 миллионов долларов ежемесячно.

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