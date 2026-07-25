Самая большая ракета в мире снова взлетела. Как прошел полет Starship

Компания SpaceX успешно запустила мегаракету Starship с космодрома Starbase в штате Техас. Старт состоялся после неудачной попытки на прошлой неделе, когда запуск пришлось отменить из-за проблем с несколькими двигателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

13-й испытательный полет

Этот полет рассчитан примерно на час. По плану миссии верхняя степень Starship должна осуществить контролируемое приводнение в Индийском океане.

Тем временем сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившийся от корабля примерно через две минуты после старта, выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Flight 13 стал вторым испытанием версии Starship V3. Во время первого полета этой модификации в мае ракета столкнулась с рядом отказов двигателей, что отрицательно сказалось на ее характеристиках.

Для SpaceX этот запуск имеет особое значение, ведь компания находится под значительным давлением из-за необходимости подготовить Starship к ключевому испытательному полету NASA, запланированному на следующий год. Именно он должен стать одним из решающих этапов на пути к следующей высадке людей на Луну.

Кроме того, это первый полет Starship после выхода SpaceX на биржу.