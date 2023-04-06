Крупнейшая атака за последние годы. По Израилю выпустили около 30 ракет, - СМИ

Как отмечают в издании, по меньшей мере пять ракет ударили по территории Израиля. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

При этом остальные ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол". Военные пока не называют точное число уничтоженных ракет.

В The Times of Israel напомнили, что более масштабный запуск ракет по Израилю из Ливана фиксировали в 2006 году, когда между странами началась война. При этом в августе 2021 года Хезболла выпустила 19 ракет по северу Израиля.

При этом, по словам журналиста издания Эммануэля Фабиана, официальные лица заявляют о том, что по стране выпустили 34 ракеты.