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Крупнейшая атака за последние годы. По Израилю выпустили около 30 ракет, - СМИ

Иллюстративное фото: по Израилю выпустили около 30 ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 6 апреля, по Израилю из Ливии выпустили около 30 ракет. Такая атака является крупнейшей для страны за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отмечают в издании, по меньшей мере пять ракет ударили по территории Израиля. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

При этом остальные ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол". Военные пока не называют точное число уничтоженных ракет.

В The Times of Israel напомнили, что более масштабный запуск ракет по Израилю из Ливана фиксировали в 2006 году, когда между странами началась война. При этом в августе 2021 года Хезболла выпустила 19 ракет по северу Израиля.

При этом, по словам журналиста издания Эммануэля Фабиана, официальные лица заявляют о том, что по стране выпустили 34 ракеты.

Напомним, сегодня по северу Израиля ударили ракетами. Известно о как минимум одном раненом человеке.

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