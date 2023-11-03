Самые богатые регионы Украины: в каких областях больше всего платят и за что

Рейтинг регионов с наибольшими зарплатами

Показатели зарплаты в Украине зависят от ситуации в экономике и на рынке труда, но в нынешних реалиях значительное влияние имеет ход войны.

Если Киев всегда лидировал по уровню оплаты труда, после полномасштабного вторжения позиции западных и восточных регионов значительно изменились.

Средние зарплаты во Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде выросли в среднем на 20% и достигли уровня городов на юге и востоке, где до войны зарплаты были несколько выше, чем в целом по Украине. Этому способствовала массовая релокация бизнеса и граждан дальше от боевых действий.

ТОП-10 городов по уровню средней зарплаты выглядит следующим образом (статистика Work.ua):

Киев – 20500 грн

Львов – 18500 грн

Ужгород – 18000 грн

Днепр – 18000 грн

Одесса – 18000 грн

Черновцы – 17500 грн

Харьков – 17500 грн

Ивано-Франковск – 17000 грн

Тернополь – 16500 грн

Хмельницкий – 16500 грн

За какую работу платят больше всего

Киев

Столица Украины держит первенство как по количеству предложений работы, так и по предлагаемой зарплате. По данным Госслужбы занятости, в октябре было зарегистрировано 10,7 тыс. вакансий в Киеве, на robota.ua на 2 ноября было 33 435 объявлений, а на портале Work.ua – 28 448 вакансий.

При этом средний уровень зарплаты в Киеве по всем опубликованным вакансиям за последние три месяца на Work.ua составляет 20,5 тыс. грн.

Больше всего заработать в столице могут специалисты в IT-секторе, сферах строительства, недвижимости, продажах, а также военнослужащие.

Скриншот Work.ua

По вакансиям, которые чаще всего размещают работодатели в Киеве, такие зарплаты:

продавец-консультант – 17 тыс. грн;

менеджер по продажам – 30 тыс. грн;

руководитель коворкинга – 18 тыс. грн;

повар – 21 тыс. грн;

кассир – 16 тыс. грн

водитель – 25 тыс. грн.

Самые маленькие зарплаты в столице (10-11,5 тыс. грн) предлагают по вакансиям библиотекаря, ассистента учителя, вахтера, уборщицы.

Львов

Средний уровень зарплаты во Львове среди размещенных предложений составляет 18,5 тыс. грн. Кроме вакансий для военнослужащих, наиболее оплачиваемые должности: медиабаер (60 тыс. грн.), водитель-международник (50 тыс. грн.), технолог на производстве мебели (45 тыс. грн.).

Средняя зарплата в 40 тыс. грн во Львове предлагается риелтору, директору по маркетингу, супервайзеру. Автомеханики и плиточники могут найти работу с зарплатой 37,5 тыс. грн.

Вакансии с наибольшими зарплатами во Львове (скриншот Work.ua)

Больше всего вакансий предлагают продавцам-консультантам (зарплата 16 тыс. грн); менеджерам по продажам (25 тыс. грн); руководителям коворкинга (15,3 тыс. грн); водителям (25 тыс. грн); поварам (18 тыс. грн), бариста (15 тыс. грн).

Ужгород

Областной центр Закарпатья приютил много переселенцев и бизнесов после 24 февраля 2022. Это обусловило тенденцию роста заработных плат до уровня крупного промышленного и бизнес-центра – Днепра, где показатели оплаты труда всегда были в топ-3 по стране.

В Ужгороде средний уровень зарплаты составляет 18 тыс. грн. Больше платят водителям-международникам (до 60 тыс. грн), менеджерам по продажам (до 84 тыс. грн). Токарям предлагают зарплату 31,5 тыс. грн, операторам ЧПУ – 30 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

При этом самые популярные вакансии – в сфере торговли и обслуживания. Продавец-консультант в Ужгороде может заработать 15,1 тыс. грн., официант – 16,5 тыс. грн., повар – 20 тыс. грн.

Днепр

Среди наиболее оплачиваемых предложений работы в Днепре – менеджер ВЭД (150 тыс. грн.), врач-стоматолог (120 тыс. грн.), коммерческий директор (110-130 тыс. грн.), IT-директор (75-100 тыс. грн.).

Самые высокие средние зарплаты по вакансиям:

руководитель отдела продаж – 42,5 тыс. грн

категорийный менеджер – 40 тыс. грн

риелтор – 40 тыс. грн

водитель-международник – 37,5 тыс. грн

начальник отдела – 35 тыс. грн.

Больше всего работодатели в Днепре ищут персонал в сфере торговли и обслуживания. Предлагают следующие зарплаты: продавец-консультант – 15 тыс. грн; менеджер по продажам – 23,9 тыс. грн; руководитель коворкинга – 16 тыс. грн; водитель – 22,5 тыс. грн; повар – 17,5 тыс. грн.

Одесса

Средний уровень зарплаты в размещенных вакансиях составляет 18 тыс. грн. В то же время самая высокая зарплата среди предложений работы – на должности разработчика программного обеспечения (140-180 тыс. грн). Высокую оплату предлагают также риелторам (от 70 до 200 тыс. грн), но в этом случае зарплата состоит из ставки и процента.

Скриншот Work.ua

Другие высокооплачиваемые должности: финансовый директор (50 тыс. грн), руководитель отдела продаж (45 тыс. грн), брокер (44 тыс. грн), водитель-международник (42,5 тыс. грн), начальник отдела (40 тыс. грн).

Зарплата по вакансиям с наибольшим спросом: продавец-консультант – 16 тыс. грн; менеджер по продажам – 23,5 тыс. грн; руководитель коворкинга – 15 тыс. грн; водитель – 25 тыс. грн; повар – 18 тыс. грн.

Черновцы

Медианная зарплата в Черновцах составляет 17,5 тысячи грн. Самый высокий уровень дохода могут иметь такие специалисты: диспетчер-логист (до 80 тыс. грн), конструктор-дизайнер мебели (до 70 тыс. грн), торговый представитель (до 60 тыс. грн), руководитель отдела продаж (45 тыс. грн).

В сферах с наибольшим количеством вакансий следующие зарплаты:

продавец, кассир – 14-14,5 тыс. грн

швея – 20 тыс. грн

официант – 16,5 тыс. грн

повар – 17,5 тыс. грн

Харьков

В Харькове самые высокие средние зарплаты – по специальности водителя-международника (40 тыс. грн), руководителя отдела продаж (38 тыс. грн), супервайзера (35 тыс. грн), моториста (35 тыс. грн), крановщика (33,8 тыс. грн). грн), регионального менеджера (32,5 тыс. грн). Риелтору, автомеханику, прорабу, строителю предлагают по 30 тыс. грн. При этом есть вакансии с зарплатой около 100 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Зарплаты по самым востребованным вакансиям в Харькове: продавец-консультант – 14,5 тыс. грн; менеджер по продажам – 20 тыс. грн; руководитель коворкинга – 14,5 тыс. грн; официант – 17,5 тыс. грн; повар – 18 тыс. тыс. грн.