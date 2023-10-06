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Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

Украина, Пятница 06 октября 2023 08:53
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Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины Фото: доходы украинцев медленно растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оживление экономической активности в Украине сопровождается увеличением спроса на рабочую силу, что приводит к постепенному улучшению занятости и доходов домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозор НБУ (октябрь 2023 года).

Доходы населения

Как отмечается в обзоре, доходы населения сдержанно растут, поддержанные социальными выплатами и выплатами военнослужащим, а также восстановлением экономической активности, что в свою очередь вызывает и постепенное возобновление роста зарплат в частном секторе.

Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

"Впрочем, финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу "Рейтинг", более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении", - отмечают в НБУ.

Рынок труда

По данным НБУ, количество вакансий по-прежнему росло как из-за сезонности, так и оживления экономики. В то же время количество резюме снижалось, что может отражать:

  • постепенное восстановление занятости украинцев (по оценке опроса "Рейтинг", среди людей, имевших работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих снизилась до 25%);
  • ограниченное предложение рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации.

Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

Напомним, Кабинет министров прогнозирует , что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в 2003 году составит 6,0%.

Правительство прогнозирует уменьшение уровня безработицы до 13,4% в 2024 году с 18,8% в 2023 году.

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