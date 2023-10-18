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Более 90% компаний в Украине запланировали рост зарплат: на сколько повысят

Украина, Среда 18 октября 2023 12:05
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Более 90% компаний в Украине запланировали рост зарплат: на сколько повысят Фото: Зарплаты в Украине вырастут в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство 93% опрошенных компаний подтвердили, что в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

По данным опроса, 29% HR специалистов сообщили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 – 15%.

Кроме того:

  • 12% отметили, что заплаты возрастут на 5 -10%,
  • 10% сказали, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 15-20%,
  • 2% респондентов написали, что у компании повысят зарплаты на 20%.

Что касается зарплат в 2023 году, то 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10-15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15-20%, еще 8% - больше чем на 20%, а 8% - меньше чем на 10%

Более 90% компаний в Украине запланировали рост зарплат: на сколько повысят

В исследовании принял участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал).

Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует, что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в 2024 году составит 6,0%. Номинальная зарплата вырастет на 20,6%.

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