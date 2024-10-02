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Самые активные бои на четырех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На фронте продолжаются интенсивные боевые действия, а противник использует свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакуя украинские позиции. Несмотря на это, защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара и совершил 68 авиаударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Также было зафиксировано более 3810 обстрелов, в том числе 124 обстрела реактивными системами залпового огня.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях. На Покровском и Кураховском направлениях наши защитники отбили многочисленные штурмовые атаки противника, в частности вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Горняк и Екатериновка.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок, однако враг активно использует артиллерию и авиацию на границах с Черниговской и Сумской областями.

Украинские Силы обороны также продолжают операции на территории Курской области. Противник нанес по этому региону 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

Потери россиян

За 1 октября украинские защитники ликвидировали 1130 российских оккупантов на фронте. Кроме этого, были уничтожены 32 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем противника.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российские потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч человек.

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