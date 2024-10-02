Самые активные бои на четырех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара и совершил 68 авиаударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Также было зафиксировано более 3810 обстрелов, в том числе 124 обстрела реактивными системами залпового огня.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях. На Покровском и Кураховском направлениях наши защитники отбили многочисленные штурмовые атаки противника, в частности вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Горняк и Екатериновка.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок, однако враг активно использует артиллерию и авиацию на границах с Черниговской и Сумской областями.

Украинские Силы обороны также продолжают операции на территории Курской области. Противник нанес по этому региону 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.