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Навроцкий ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной. Он также подчеркнул важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Навроцкого в соцсети Х.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", - ответил Навроцкий на поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", - отметил Навроцкий.

Новоизбранный президент Польши выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", - подчеркнул он.

 

Навроцкий победил на выборах президента Польши

Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

Стоит отметить, что перед вторым туром президентских выборов, Навроцкий согласился не пускать Украину в НАТО в обмен на поддержку лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена.

Сегодня стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда планирует встретиться с Навроцким и поговорить с ним о позиции по Украине.

Подробнее о том, почему победа Навроцкого может стать проблемой для Украины, - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийПольшаКароль Навроцкий