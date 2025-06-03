Навроцкий ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", - ответил Навроцкий на поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", - отметил Навроцкий.

Новоизбранный президент Польши выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", - подчеркнул он.