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Повені в Китаї: тисячі людей евакуювали, десятки загиблих

Автор: Наталья Скороход

П'ять міст у центральній китайській провінції Хубей оголосили про "червоний" рівень небезпеки через повінь. В результаті стихії тисячі людей евакуювали і десятки людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайську провінцію Хубей накрили сильні проливні дощі, які перейшли в повені. Стихія забрала життя 21 людини й змусила владу країни евакуювати майже 6000 осіб.

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про геологічну катастрофу. У попередженні йдеться, що до районів ризику відносяться центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань і Аньхой, Чунцин, Сичуань і Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.

Як відомо, сильні дощі в Китаї призвели до повеней. Це змусило владу евакуювати людей.

Раніше повідомлялося про повені, які накрили Туреччину. В результаті загинули люди.

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