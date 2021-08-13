Повені в Китаї: тисячі людей евакуювали, десятки загиблих

П'ять міст у центральній китайській провінції Хубей оголосили про "червоний" рівень небезпеки через повінь. В результаті стихії тисячі людей евакуювали і десятки людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китайську провінцію Хубей накрили сильні проливні дощі, які перейшли в повені. Стихія забрала життя 21 людини й змусила владу країни евакуювати майже 6000 осіб.
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про геологічну катастрофу. У попередженні йдеться, що до районів ризику відносяться центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань і Аньхой, Чунцин, Сичуань і Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.
Як відомо, сильні дощі в Китаї призвели до повеней. Це змусило владу евакуювати людей.
Раніше повідомлялося про повені, які накрили Туреччину. В результаті загинули люди.