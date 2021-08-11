Ціни в Україні зросли до трирічного максимуму. НБУ назвав причини

У липні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,2%. Упродовж ІІІ кварталу інфляція залишатиметься вищою 10% р/р, але сповільниться наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України ( НБУ ).

Як зазначається в коментарі, споживча інфляція відповідала траєкторії прогнозу, але за окремими компонентами динаміка дещо відрізнялася. Зокрема, раніше, ніж очікувалося, почалася корекція внутрішніх цін на олію, тоді як низка продуктів харчування дорожчала швидше.

За даними НБУ, під впливом стійкого споживчого попиту та підвищення виробничих витрат, зокрема на сировину, енергію та оплату праці, зростання цін на оброблені продовольчі товари надалі прискорювалося (до 12,3% р/р).

Підвищення вартості послуг прискорилося (до 8,2% р/р). На це також вплинули стійкий споживчий попит та зростання виробничих витрат. Так, швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури, лікарень, страхування особистого транспорту та таксі, а також оренди та ремонту житла. Натомість подорожчання туристичних послуг сповільнилося завдяки збільшенню пропозиції закордонного відпочинку.

Крім того, унаслідок різкого спаду захворюваності та сприятливої ситуації на валютному ринку сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари (до 1,2% р/р). Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 8,2% р/р).

Надалі підвищувалися адміністративно регульовані ціни (до 18,5% р/р). З одного боку, прискорилося подорожчання алкогольних напоїв, передусім за рахунок пива та ігристих вин. Продовжила підвищуватися вартість транспортних послуг унаслідок зростання витрат на паливо та оплату праці, зазначили в НБУ.

Темпи зростання вартості палива продовжили поступово сповільнюватися (до 33,8% р/р). Це насамперед пояснюється ефектом бази порівняння. Певний вплив також мало державне регулювання цін, зокрема обмеження торговельної надбавки на бензин А-95 та дизельне пальне.

"Упродовж ІІІ кварталу інфляція залишатиметься вищою 10% р/р, але сповільниться наприкінці року. За підсумком 2021 року інфляція складе 9,6% р/р та повернеться до цілі Національного банку 5% р/р у ІІ півріччі 2022 року", - йдеться в коментарі.