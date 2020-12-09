Венецію знову затопило. Захист не спрацював через синоптиків

Венеція постраждала від повені, рівень води піднявся до 1,5 метрів. Її система захисту не була активована через помилкові прогнози.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ситуація дійсно погана, оскільки ми її не чекали. Це розчаровує, оскільки ми думали, що з нашою системою подібні речі більше не будуть відбуватися, а замість цього ми повернулися до старих проблем", - сказав Матео Секкі, місцевий активіст.

У зведеннях погоди передбачалося, що приплив, або acqua alta, підніметься до 1,2 метрів - нижче рівня 1,3 метри, на якому зазвичай спрацьовують 78 мобільних загороджень системи захисту від паводків, званої Mose.

У вівторок вранці вода увійшла в лагуну, повністю затопивши притвор тисячолітнього храму - базиліки Святого Марка. І було вже занадто пізно, щоб система захисту спрацювала. Якщо вода підніметься вище, каплиці теж будуть затоплені.

Вода завдала шкоди барам і ресторанам. Власники поки не підрахували суму збитків.

Фото: повінь у Венеції (Getty Images)

Очікується, що припливи досягнуть 1,45 метрів приблизно о 16:40 за місцевим часом. Хоча, за оцінками жителів, зараз рівень води досягає 1,5 метрів.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

РБК-Україна писало, що Венеція в жовтні цього року вперше задіяла систему захисту від повеней Mose. Мережа з 78 яскраво-жовтих бар'єрів на вході в венеціанську лагуну почала підніматися з дна моря за три години до запланованого піку припливу.