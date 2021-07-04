Повінь в Криму: окупанти повідомили про постраждалих і загиблих

В результаті сильних злив і послідував за цим повені в окупованому Криму загинула одна людина, ще одна постраждала. Також повідомляється про зниклу безвісти жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника "уряду" Криму Євген Кабанов, передає РИА Новости .

Також представник "уряду" Криму повідомив про одну постраждалу жінку. "Вона знаходиться в лікарні. Ще одна пропала безвісти. Ведуться її пошуки", - додав він.

Відзначається, що через розгул стихії на південному заході Криму загинула жінка. Обставини її загибелі не уточнюються.

Нагадаємо, в окупованому Криму 4 червня в результаті сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.

Раніше "влада" оголосила на півострові штормове попередження і небезпечному гідрометеорологічному явищі на річках півострова. Так, у нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.

Зазначимо, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.