Наводил ракеты по Силам обороны в Донецкой области: СБУ задержала "крота"

Правоохранители задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по Силам обороны в Донецкой области. Им оказался "крот", служивший в рядах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцируемый на территории восточного региона", - информируют в ведомстве.

Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.

"Сливал" позиции украинских войск из-за отца

Оккупантов интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на ФСБ из-за своего отца, который в августе 2023 года уехал в РФ.

Для переезда в Россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессорку.

На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.

Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына.

Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.

Захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск.

Обыски и объявления подозрения

Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о заочном подозрении отцу задержанного и привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.