Наводил ракеты по Силам обороны в Донецкой области: СБУ задержала "крота"
Правоохранители задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по Силам обороны в Донецкой области. Им оказался "крот", служивший в рядах ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцируемый на территории восточного региона", - информируют в ведомстве.
Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.
"Сливал" позиции украинских войск из-за отца
Оккупантов интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.
Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на ФСБ из-за своего отца, который в августе 2023 года уехал в РФ.
Для переезда в Россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессорку.
На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.
Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына.
Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.
Захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск.
Обыски и объявления подозрения
Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
"Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о заочном подозрении отцу задержанного и привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.
СБУ задерживает "кротов"
Напомним, недавно правоохранители задержали "крота" российской разведки. Мужчина под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ.
Также СБУ задержала "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ.
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