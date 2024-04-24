Готовил атаки ракет и дронов, чтобы отомстить. СБУ задержала в Одессе рецидивиста
СБУ задержала в Одессе рецидивиста, который наводил ракеты России на здания Службы безопасности и прокуратуры. Таким образом он хотел отомстить за судимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал рашистам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры", - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным СБУ, одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границы Украины.
"Тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу. В дальнейшем он "залег на дно", но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы", - добавили в СБУ.
Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.
"Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО. Впрочем, Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало это, ведь документировало каждый шаг российского агента", - отметили в ведомстве.
Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования сил обороны, а самого фигуранта задержали во время передачи разведданных агрессору.
Что делал агент?
По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.
Полученный "отчет" направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона, подключаемых к сети Wi-Fi. После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации. За сотрудничество с оккупантами он получал от них денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.
Не первый случай
Служба безопасности Украины уже не впервые задерживает агентов РФ, которые занимались подрывной деятельностью в Одессе.
Так, ранее СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации. Он планировал ряд терактов в Одессе. Кроме того, правоохранители задержали в Одессе боевика "Самообороны Крыма", который в 2014 году помогал россиянам захватывать полуостров.
Напомним, российские войска 24 апреля ударили по Одессе. В городе возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов. На данный момент известно об одной пострадавшей. Кроме того, россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Также фиксируются задержки в движении нескольких пригородных поездов.
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