Наводил ракеты на оборонные заводы Харькова: российский агент получил 15 лет тюрьмы

Агент российской ФСБ получил 15 лет лишения свободы. Он готовил серию воздушных ударов по стратегической инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
По материалам следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармкомпании. Под видом рабочих поездок агент собирал информацию о военных объектах, среди которых были оборонные предприятия, и "сверял" их координаты с локациями на гугл-картах.
Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта и задержала его во время спецоперации в областном центре в сентябре 2023 года. При обыске в его доме и автомобили изъяты мобильные телефоны со схемами размещений потенциальных целей, которые он пытался передать ФСБ.
По данным следствия, осужденный попал в поле зрения окупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях.
После вербовки агент использовал законспирированный канал связи с ФСБ с помощью анонимных чатов в мессенджерах, зарегистрированных на телефонные номера иностранных операторов.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, ранее мы сообщали, что троих российских агентов приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Они корректировали ракетные удары россиян по аэродрому в Ивано-Франковской области.
Также агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он шпионил на оборонном заводе в Киеве.
На такой же срок осудили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.
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