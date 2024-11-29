Наводил ракеты на оборонные заводы Харькова: российский агент получил 15 лет тюрьмы

По материалам следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармкомпании. Под видом рабочих поездок агент собирал информацию о военных объектах, среди которых были оборонные предприятия, и "сверял" их координаты с локациями на гугл-картах.

Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта и задержала его во время спецоперации в областном центре в сентябре 2023 года. При обыске в его доме и автомобили изъяты мобильные телефоны со схемами размещений потенциальных целей, которые он пытался передать ФСБ.

По данным следствия, осужденный попал в поле зрения окупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях.

После вербовки агент использовал законспирированный канал связи с ФСБ с помощью анонимных чатов в мессенджерах, зарегистрированных на телефонные номера иностранных операторов.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).