Наводил ракеты по Львовской области: предателя приговорили к пожизненному заключению

Сообщается, что россияне использовали разведданные от агента для корректировки повторных ракетных ударов по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона.

Злоумышленника задержали в мае 2022 года. По данным следствия, осужденный - это житель областного центра, которого после начала полномасштабной войны завербовала российская спецслужба.

В поле зрения оккупантов он попал из-за своей деструктивной активности на прокремлевских Telegram-каналах, в том числе на "Соловьев Live" и "Кадыров 95".

Для выполнения задач россиян агент лично объезжал территорию Львовской области и фиксировал местонахождение военных объектов и критической инфраструктуры.

К тому же предатель отслеживал последствия российских воздушных атак по региону и отправлял соответствующие "отчеты" россиянам, в которых отмечал техническое состояние украинских объектов. Для коммуникации с врагом использовал мессенджеры.

Во время обысков по месту жительства предателя обнаружили мобильный телефон, который он использовал для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.