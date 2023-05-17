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Наводил ракеты по Львовской области: предателя приговорили к пожизненному заключению

Фото: суд приговорил предателя, который наводил ракеты по Львовской области, к пожизненному заключению (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд приговорил российского агента, который "наводил" вражеские ракеты на железнодорожные мосты и заводы во Львовской области, к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что россияне использовали разведданные от агента для корректировки повторных ракетных ударов по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона.

Злоумышленника задержали в мае 2022 года. По данным следствия, осужденный - это житель областного центра, которого после начала полномасштабной войны завербовала российская спецслужба.

В поле зрения оккупантов он попал из-за своей деструктивной активности на прокремлевских Telegram-каналах, в том числе на "Соловьев Live" и "Кадыров 95".

Для выполнения задач россиян агент лично объезжал территорию Львовской области и фиксировал местонахождение военных объектов и критической инфраструктуры.

К тому же предатель отслеживал последствия российских воздушных атак по региону и отправлял соответствующие "отчеты" россиянам, в которых отмечал техническое состояние украинских объектов. Для коммуникации с врагом использовал мессенджеры.

Во время обысков по месту жительства предателя обнаружили мобильный телефон, который он использовал для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, в Херсоне задержала медсестру, которая работала на ФСБ и "сливала" россиянам персональные данные украинских военных.

Кроме того, правоохранители задержали бывшего милиционера-коррупционера, который хотел вступить в ЧВК "Вагнера".

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Служба безопасности УкраиныЛьвовская область