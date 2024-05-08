Наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Агент российской разведки наводил вражеские фосфорные снаряды на Николаевскую область. Предатель получил 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам СБУ, злоумышленник корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа Shahed.
Он передавал информацию в виде координат объектов и местности со своими "рекомендациями" для новых или повторных ударов.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта в результате спецоперации на территории областного центра в мае 2023 года.
У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации потенциальных целей и переписки с агрессором.
По материалам Службы безопасности, суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как установило расследование, осужденным является местный житель, мобилизованный в воинскую часть, которая дислоцируется в регионе. В конце 2022 года российская разведка дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Коммуникация между агентом и его российским куратором проходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами их приспешник получал денежное вознаграждение, поступавшее на его криптогаманец.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Фото: агент РФ наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область, он получил 15 лет тюрьмы (t.me/SBUkr)
Напомним, сегодня мы сообщали, что правоохранители задержали информатора российского "военкора", который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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