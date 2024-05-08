Наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

По материалам СБУ, злоумышленник корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа Shahed.

Он передавал информацию в виде координат объектов и местности со своими "рекомендациями" для новых или повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в результате спецоперации на территории областного центра в мае 2023 года.

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации потенциальных целей и переписки с агрессором.

По материалам Службы безопасности, суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденным является местный житель, мобилизованный в воинскую часть, которая дислоцируется в регионе. В конце 2022 года российская разведка дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Коммуникация между агентом и его российским куратором проходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами их приспешник получал денежное вознаграждение, поступавшее на его криптогаманец.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Фото: агент РФ наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область, он получил 15 лет тюрьмы (t.me/SBUkr)