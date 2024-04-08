Наводил авиабомбы на Сумскую область. СБУ задержала "экс-регионала"

"Служба безопасности предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на границе Сумской области. Для огневого поражения украинских укрепрайонов агрессор планировал применить удары управляемыми авиабомбами", - пишет пресс-служба.

Что произошло

Во время спецоперации СБУ задержала агента ФСБ "на горячем". Он проводил разведку вблизи оборонительной линии на территории региона. Во время вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта, а также скорректировать вражеский авиаудар.

В ходе задержания был изъят мобильный телефон, с которого предатель планировал отправить фото и геолокацию "цели".

"По данным следствия, задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов. После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области", - добавляет СБУ.

"Во внимание" спецслужб он попал из-за собственных сообщений в которых восхвалял кремлевский режим.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное.

Фото: СБУ задержала "экс-регионала", который наводил авиабомбы на Сумскую область (t.me/SBUkr)