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Наводил авиабомбы на Сумскую область. СБУ задержала "экс-регионала"

Фото: СБУ задержала "экс-регионала", который наводил авиабомбу на Сумскую область (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали "экс-регионала", который наводил авиабомбы России на Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на границе Сумской области. Для огневого поражения украинских укрепрайонов агрессор планировал применить удары управляемыми авиабомбами", - пишет пресс-служба.

Что произошло

Во время спецоперации СБУ задержала агента ФСБ "на горячем". Он проводил разведку вблизи оборонительной линии на территории региона. Во время вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта, а также скорректировать вражеский авиаудар.

В ходе задержания был изъят мобильный телефон, с которого предатель планировал отправить фото и геолокацию "цели".

"По данным следствия, задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов. После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области", - добавляет СБУ.

"Во внимание" спецслужб он попал из-за собственных сообщений в которых восхвалял кремлевский режим.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное.

Фото: СБУ задержала "экс-регионала", который наводил авиабомбы на Сумскую область (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям Сил обороны.

Также правоохранители задержали российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

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