Наводила удары по Харькову и ожидала оккупации. СБУ разоблачила предательницу

Разоблачена предательница, которая корректировала ракетно-бомбовые удары врага по Харькову и ожидала оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предательницей оказалась 46-летняя местная безработная, которая попала в поле зрения российской спецслужбы, когда призвала в Telegram к штурму и оккупации Харькова.

После вербовки агент получила перечень локаций, по которым она должна была "проверить" вероятное базирование Сил обороны. Для этого она обходила определенные объекты и вела наблюдение за их внешними параметрами.

Фото: СБУ разоблачила предательницу, которая наводила удары по Харькову (t.me/SBUkr)

В случае обнаружения украинских защитников, она фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на google-картах.

"Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность злоумышленницы и задержали ее. Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.

Во время обысков у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на страну-террориста.

Что грозит

Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.