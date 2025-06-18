Наводила удары по Харькову и ожидала оккупации. СБУ разоблачила предательницу
Разоблачена предательница, которая корректировала ракетно-бомбовые удары врага по Харькову и ожидала оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Предательницей оказалась 46-летняя местная безработная, которая попала в поле зрения российской спецслужбы, когда призвала в Telegram к штурму и оккупации Харькова.
После вербовки агент получила перечень локаций, по которым она должна была "проверить" вероятное базирование Сил обороны. Для этого она обходила определенные объекты и вела наблюдение за их внешними параметрами.
Фото: СБУ разоблачила предательницу, которая наводила удары по Харькову (t.me/SBUkr)
В случае обнаружения украинских защитников, она фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на google-картах.
"Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность злоумышленницы и задержали ее. Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.
Во время обысков у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на страну-террориста.
Что грозит
Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские спецслужбы разоблачили агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.
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