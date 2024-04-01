Наводила российские ракеты на Харьков: СБУ задержала работницу детсада

Злоумышленницей, корректировавшей ракетно-дроновые удары по Харькову, оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала захватчикам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре.

Для наведения вражеского огня женщина получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.

Затем полученные сведения агентка мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах.

На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Опасность от действий агентки устранили

Сотрудники СБУ разоблачили вражескую агентку на начальном этапе ее шпионажа.

Также тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

В дальнейшем злоумышленницу задержали в собственном доме.

Завербована еще одним предателем

Оказалось, что женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

В настоящее ей сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.