Наводила российские авиабомбы на Сумскую область: правоохранители задержали агентку ФСБ

"В результате комплексных мер задержана агентка ФСБ, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб", - отмечают в СБУ.

Сообщается, что основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

Шпионила за украинскими силами обороны

Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, пометить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам.

Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.

Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку", - сообщили в Службе Безопасности.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.

Идеологическая поклонница РФ

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница поселка Большая Писаревка Ахтырского района, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы.

Таким образом, она попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумской области.

Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные Силы обороны.

Подозрение и вероятный срок

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ей грозит пожизненное заключение.