Наводила российские авиабомбы на Сумскую область: правоохранители задержали агентку ФСБ

Правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора.
"В результате комплексных мер задержана агентка ФСБ, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб", - отмечают в СБУ.
Сообщается, что основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.
Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, пометить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам.
Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.
Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона.
"Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку", - сообщили в Службе Безопасности.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница поселка Большая Писаревка Ахтырского района, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы.
Таким образом, она попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.
Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумской области.
Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные Силы обороны.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ей грозит пожизненное заключение.
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
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