Навел С-300 на Николаев. Кремлевского "военкора" судили заочно

Суд вынес приговор предателю Сергею Лебедеву, который работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ). В 2022 он скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Лебедев, в свою очередь, известен под псевдонимом "Лохматий". Он работает на ФСБ как "внештатный военкор" московского информационного агентства "РИА Новости" и сейчас скрывается на территории временно оккупированного Донецка.
Суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно данным следствия, предатель выполнял задания ФСБ по нескольким направлениям. Одно из них сбор разведданных о Силах обороны и корректировка воздушных атак России на гражданскую инфраструктуру Украины.
Для этого предатель привлекал информаторов, которых находил в собственном Telegram-канале. По наводке одного из пользователей Лебедев скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.
Фото: Сергей Лебедев (ssu.gov.ua)
В частности, к сотрудничеству он привлек жителя Закарпатья, который "слил" ему локации военных подразделений в приграничном регионе.
"Одновременно Лебедев принимал активное участие в подготовке заказных сюжетов для кремлевских телеканалов. Там он распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, который завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями украинских войск.
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