Навел ракетный удар по школе в Краматорске. СБУ задержала очередного предателя

По данным правоохранителей, вражеский информатор собирал разведданные о локациях украинских сил и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области.

"СБУ установила, что именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года. Кроме того, он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области", - говорится в сообщении.

Как выяснилось в СБУ, кураторов злоумышленника особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского разведывательного задания. Приспешником захватчиков оказался работник завода в Краматорске", - говорится в сообщении.

Известно, что российская спецслужба завербовала мужчину к сотрудничеству в начале марта этого года. Собранную развединформацию он посылал "связному" агенту.

Правоохранители во время обысков обнаружили у задержанного мобильный телефон, который он использовал для передачи данных агрессору.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, недавно правоохранители задержали вражеского информатора, который корректировал ракетные удары по Одессе и передавал сведения так называемым "военным корреспондентам".

Также мы писали, что в Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу.

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