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В Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу

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Пятница 10 марта 2023 12:30
В Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу Фото: в Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве, в рамках контрдиверсионных мер, разоблачили приспешницу агрессора, корректировавшую ракетные удары врага по городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских оккупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях. Таким образом она попала в поле зрения врага, дистанционно привлекшего ее к сотрудничеству", - пишет пресс-служба.

Предательница собирала информацию о местах базирования наших воинов и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевской области. Для сбора информации коллаборантка скрыто фотографировала расположение объектов и фиксировала близлежащую территорию.

Все полученные данные она посылала врагу через анонимный мессенджер. После этого россияне использовали информацию для прицельных ракетных ударов по городу.

Женщина была задержана при попытке сбора и распространения закрытых сведений.

"Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с агрессором. В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование", - добавляет СБУ.

Фото: в Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рядах СБУ разоблачили сотрудницу, которая оказалась поклонницей "русского мира".

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Служба безопасности Украины Николаев
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