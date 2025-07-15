ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Даже Путин "пасет задних": 92-летний диктатор не отпускает власть уже более 40 лет

Камерун, Вторник 15 июля 2025 06:57
UA EN RU
Даже Путин "пасет задних": 92-летний диктатор не отпускает власть уже более 40 лет Фото: Президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Камеруна Поль Бийя объявил, что несмотря на свой возраст, снова идет на выборы. Если он победит, то сможет остаться у власти почти до своего столетнего юбилея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

92-летний президент Камеруна Поль Бийя снова объявил о намерении баллотироваться на очередные выборы, несмотря на почтенный возраст и критику. Он руководит страной уже более 40 лет и стремится получить восьмой срок, что позволит ему оставаться у власти почти до ста лет.

Со времени обретения независимости в 1960-х годах Камеруном фактически правили только два президента, и отсутствие четкой процедуры передачи власти создает риски серьезного кризиса в случае болезни или смерти Бийи.

Чтобы гарантировать себе пожизненное правление, в 2008 году Поль Бийя инициировал изменение конституции, которое отменило ограничения на количество президентских сроков.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, фальсификациях выборов и репрессиях против оппозиции, Бийя неоднократно побеждал на выборах, а его власть сохраняется несмотря на внутренние конфликты и угрозы безопасности.

Нынешний срок продлится до 2032 года, а любые разговоры о состоянии здоровья президента официально запрещены как "угроза национальной безопасности".

Поль Бийя - один из старейших и самых продолжительных лидеров в Африке, наряду с президентом Уганды Мусевени, который также продолжает править уже седьмой срок.

К слову, Владимир Путин по состоянию на 2025 год находится у власти более 25 лет (с учетом перерыва между президентскими сроками, когда с 2008 по 2012 год был премьер-министром). Так, 31 декабря 1999 года он стал исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина. А официально Путин президентом был избран в марте 2000 года.

Напомним, постпред США при НАТО озвучил послание Путину о вооружении для Украины.

Так, США позволят странам-членам НАТО, которые владеют комплексами Patriot, передать их Украине из своих запасов, а взамен получить новые системы от США. Речь идет о 17 ЗРК Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом