Даже Путин "пасет задних": 92-летний диктатор не отпускает власть уже более 40 лет

Президент Камеруна Поль Бийя объявил, что несмотря на свой возраст, снова идет на выборы. Если он победит, то сможет остаться у власти почти до своего столетнего юбилея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

92-летний президент Камеруна Поль Бийя снова объявил о намерении баллотироваться на очередные выборы, несмотря на почтенный возраст и критику. Он руководит страной уже более 40 лет и стремится получить восьмой срок, что позволит ему оставаться у власти почти до ста лет.

Со времени обретения независимости в 1960-х годах Камеруном фактически правили только два президента, и отсутствие четкой процедуры передачи власти создает риски серьезного кризиса в случае болезни или смерти Бийи.

Чтобы гарантировать себе пожизненное правление, в 2008 году Поль Бийя инициировал изменение конституции, которое отменило ограничения на количество президентских сроков.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, фальсификациях выборов и репрессиях против оппозиции, Бийя неоднократно побеждал на выборах, а его власть сохраняется несмотря на внутренние конфликты и угрозы безопасности.

Нынешний срок продлится до 2032 года, а любые разговоры о состоянии здоровья президента официально запрещены как "угроза национальной безопасности".

Поль Бийя - один из старейших и самых продолжительных лидеров в Африке, наряду с президентом Уганды Мусевени, который также продолжает править уже седьмой срок.

К слову, Владимир Путин по состоянию на 2025 год находится у власти более 25 лет (с учетом перерыва между президентскими сроками, когда с 2008 по 2012 год был премьер-министром). Так, 31 декабря 1999 года он стал исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина. А официально Путин президентом был избран в марте 2000 года.