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Даже не ведут учет. Оккупанты массово сжигают своих погибших в крематориях, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные активно используют мобильные крематории, к тому же командование даже не производит идентификации и учета умерших солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"По данным Главного управления разведки Минобороны, учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории", - заявила Маляр

Она рассказала, что, в частности, в тылу передовых позиций кафиров отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев.

"Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.
Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", - добавила заместитель министра обороны.

Напомним, по данным на утро четверга, 26 января, украинские военные ликвидировали в сутки 780 российских солдат.

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