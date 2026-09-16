Даже мобилизация не поможет Путину достичь его целей, - экс-директор ЦРУ

Несмотря на преобладание России в человеческих ресурсах и экономике, глава Кремля Владимир Путин даже с новой мобилизацией вряд ли способен добиться своих военных целей.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.
Эксдиректор ЦРУ отметил, что Россия имеет в пять раз больше человеческих ресурсов, чем Украина, а ее экономика в двенадцать раз больше.
"Поэтому победят ли они? Нет, не обязательно", - сказал он.
По его словам, украинские инновации на передовой мешают россиянам достигать поставленных целей и наносят сокрушительные удары по их инфраструктуре.
Эксдиректор ЦРУ обратил внимание, что украинские военные последовательно уничтожают систему противовоздушной и противоракетной обороны России. По его словам, этим занимаются командир с позывным "Мадьяр" и бойцы Центра специальных операций "А".
"И когда эти объекты станут уязвимыми или их оборона будет ослаблена, возможности для украинцев увеличатся", - отметил он.
В то же время он признал, что сейчас набирает обороты война на истощение.
По словам собеседника РБК-Украина, первые два-три года войны основную поддержку Украине оказывали Соединенные Штаты. Сейчас главную роль играют европейские страны и Европейская комиссия.
Экс-директор ЦРУ добавил, что усилить давление на экономику России мог бы санкционный пакет сенатора Линдси Грэма, если его оперативно примет Палата представителей США.
По словам собеседника, в определенный момент диктатор Путин должен понять, что мобилизация еще 100-200 тысяч солдат не позволит ему достичь даже тактических целей, например в Донбассе.
"Он даже не дошел до укрепленных городов. Они даже не дошли до Славянска", – отметил экс-директор ЦРУ.
По его словам, российские войска пытаются доказать противоположное всеми возможными способами, но это не соответствует действительности.
Экс-директор ЦРУ также отметил решение командующего Сил обороны Украины генерала Михаила Драпатого перегруппировать военные подразделения в группировку. По его словам, он общался с одной из будущих командиров таких группировок.
"Итак, ладно, у них есть еще 100-200 тысяч. Гарантирует ли это какой-то успех? Нет", - подытожил он.
Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле существует раскол на две группы по войне против Украины, а глава Кремля опасается собственной элиты, помнядело Михаила Ходорковского .
По его словам, режим принимает новые законы о мобилизации и расширяет полномочия спецслужб.
Тем временем издание The Moscow Times сообщило, что темпы набора контрактников в российскую армию в 2026 году снижаются, несмотря на увеличение выплат. За январь-август контракт подписали около 234 тысяч россиян , что на 10% меньше, чем в прошлом.