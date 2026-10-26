Даже с Мадагаскара. РФ масштабно вербует африканцев на войну против Украины

Россия вербует наемников в Африке

Согласно отчету украинской разведки, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Россия увеличивает количество завербоваых африканцев. Особое внимание страна-агресор уделяет наиболее неблагополучным государствам континента для привлечения ресурсов на войну против Украины.

Среди этих стран были Зимбабве, Бурунди и Сьерра-Леоне, пишет издание.

Ранее Кения и Южная Африка попытались приостановить выезд мужчин для участия в войне России против Украины.

Россия торгует людьми

26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины заявила, что российские власти " осуществили торговлю людьми из 29 стран". Для этого РФ использовала обман или принуждение, чтобы завербовать наемников в свои вооруженные силы.

Россия никогда публично не признавала использование иностранцев для войны против Украины. Кремль цинично заявил, что у страны достаточно человеческих ресурсов для войны, пишет издание.

Но в ряде африканских стран растет обеспокоенность попытками России вербовать их граждан. Бедных граждан Африки легче привлечь в Россию ложными обещаниями гражданской работы в общественном питании или транспорте.

Также, по словам семей некоторых новобранцев и отчета Amnesty International в прошлом месяце, предлагались:

значительные бонусы и зарплаты за подписание контракта,

путь к получению российского гражданства.

Чем занимаются наемники из Африки

Завербованные из Африки использовались "главным образом для совершения нападений и продвижения на передовой", - говорится в сообщении комиссии ООН.

Для отказавшихся командиры применяли "наказание, включая задержание, избиение и угрозы убить". Во время операций за ними наблюдали дроны, чтобы не дать им вернуться.

Комиссия призвала Россию прекратить эту практику и привлечь к ответственности ответственных за вербовку.

Украина заявила, что освободит захваченных иностранных граждан только в том случае, если их обменяют на пленных украинских военных.

Правительства предупредили Россию

Правительства Ботсваны и Южной Африки публично предупредили о нежелании соглашаться на работу в России, которая казалась прибыльной. Зимбабве арестовало двух граждан России, подозреваемых в вербовке в армию.

Правительства Кении и Ганы напрямую обратились к России с просьбой прекратить эту деятельность, пишет издание.

Кенийские политики заявили, что Россия завербовала не менее 1000 граждан.

Сколько наемников из Африки

В презентации говорится, что между 1 января и 30 сентября Россия завербовала 699 ​​человек из Бурунди по сравнению с 30 за весь 2025 год и 530 зимбабвийцев по сравнению с 65 .

Среди других стран, где наблюдалось значительное увеличение количества завербованных наемников:

Демократическая Республика Конго,

Сьерра-Леоне,

Судан,

Камерун.

В целом Украина идентифицировала 45 959 иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с российскими военными. Из них 5451 - африканцы.

Впервые с Мадагаскара

Россия впервые с начала войны против Украины начала вербовать бойцов на Мадагаскаре. Военные захватили там власть в результате государственного переворота 2025 года и наладили более тесные связи с Москвой, говорят в Bloomberg.