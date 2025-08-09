Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН

Главное:

В Украине катастрофически меньше дошкольников. Что с этим делать?

Когда ждать роста зарплат воспитателям и каковы кадровые потери?

Ходят ли в детсады на прифронтовых территориях и что с укрытиями?

Сколько детсадов закрылось за время войны?

Чем важно раннее развитие для ребенка и важно ли уметь читать и писать до школы?

Когда родители смогут получить деньги на уход за ребенком?

О ситуации с детсадами во время войны и демографическом кризисе

– Анастасия, какая ситуация с дошкольным образованием в Украине? Какие основные вызовы во время войны?

– Сейчас в дошкольном образовании три основные проблемы. Первая – критически низкие заработные платы. Вторая – ситуация с безопасностью. Где нет укрытий, там детсады не могут открыться. И третья проблема – демографический кризис. До школы это демографическая яма еще так не дошла, пока их не так сильно касается. А вот в дошкольном образовании мы ее уже очень сильно чувствуем.

Сады во многих громадах, даже более-менее населенных, сейчас стоят полупустые. О переполненности садиков речь уже не идет. И даже Киев впервые за историю независимости уже может обеспечить местом в детсаду каждого ребенка.

Да, есть очереди на некоторые садики, часто в густонаселенных районах, где много молодых семей и родители хотят отдать ребенка в конкретное заведение. Остаются очереди в городах-сателлитах – Ирпене, Вышгороде, Буче. Там много ВПЛ. И, слава богу, там рождаются дети.

Но сегодня сеть дошкольных учреждений оказалась в ситуации, где, с одной стороны, очень низкие зарплаты и где воспитатели уходят из профессии, а мы не можем найти новых, потому что молодежь не идет работать воспитателями. А с другой стороны, у нас гораздо быстрее уменьшается количество детей этого возраста.

– Как именно изменилось количество детей дошкольного возраста?

– У нас сегодня детей от 3 до 6 лет – 881 тысяча. А от 0 до 3 лет – 570 тысяч, а их должно быть примерно одинаково. Лучше, конечно, чтобы больше было младших. А у нас, видите, стабильно количество детей младшего возраста идет вниз. Разница в 206, 187, 176 тысяч. Пока нет статистики за этот год. Но рождаемость стабильно снижается и дальше. Поэтому так важно действовать очень быстро.

В ближайшие три года это будет огромный вызов. В ближайшие три года в Украине будет минус 200 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. 200 тысяч детей, чтобы понять, – это две тысячи больших детсадов. А у нас большинство садов - это как раз маленькие, до шести групп детей.

Нам надо сохранить сеть дошкольных учреждений, потому что мы ждем роста рождаемости. Мы не можем сделать, как в девяностых, когда все позакрывали и раздали, а потом стало рождаться больше детей и в очередь в детсад становились с рождения.

С другой стороны, дети рождаются везде неравномерно. Мы не можем закрыть какое-то количество садиков, а другие будут процветать. У нас может быть хороший садик на 200 детей, построенное за деньги доноров или громады укрытие, но они не набирают на следующий год группу. И таких ситуаций, к сожалению, с каждым годом все больше. В прошлом году были только звоночки, а сейчас громады прямо видят, что приходится с сетью что-то делать.

По охвату детей дошкольным образованием до полномасштабной войны у нас было все довольно неплохо. 67% детей от 3 до 6 лет у нас имели доступ к дошкольному образованию. Сейчас этот показатель уменьшился из-за ситуации с безопасностью.

У нас дети вроде образованием и охвачены, но дистанционное образование не выполняет важную для детей из детсадов социальную функцию. А мама не может пойти на работу до 6 лет ребенка, если садик закрыт. Очень тяжело работать с трехлетним ребенком полноценно, предоставляя ему все необходимое для развития, в онлайн-формате.

Реформа дошкольного образования собственно и призвана эти вызовы решить. Мы должны сохранить сеть, удержаться и обеспечить доступ к очному обучению, образованию, уходу всем детям и даже во фронтовых регионах.

В Украине значительно меньше детей в возрасте от 0 до 3 лет. Это призвана решить реформа дошкольного образования, – Анастасия Коновалова (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

О зарплатах воспитателей и оттоке кадров из профессии

– Сколько специалистов выехало за границу и насколько значительна сейчас ситуация с нехваткой кадров?

– У нас сегодня 5 тысяч вакантных мест, а всего педагогов в системе около 100 тысяч. То есть по статистике якобы и нет какой-то критической ситуации. Но нельзя просто смотреть на цифры без их анализа. Потому что очень часто один воспитатель работает на две ставки. И этот воспитатель работает 10 часов в группе. Это очень трудно, такого не должно быть. Ставка закрыта, она не является вакантной, мы ее не видим в системе. Но есть вопиющая проблема, и это совершенно очевидно: воспитателей сегодня не хватает.

Средний возраст воспитателей высокий. У нас работают в основном мудрые, опытные женщины, но кому передавать этот опыт? Молодежь не идет в профессию, к сожалению. И это вопрос в первую очередь зарплат. Можно сколько угодно давать грамоты, делать конкурсы, повышать престижность. Но когда зарплата минимальная, ни о какой престижности мы не можем говорить.

– Какие сейчас средние зарплаты у воспитателей?

– Средняя – около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. Действительно очень много. И немало людей уже очень много лет в системе. Мы понимаем, что еще три-четыре года, и они пойдут на пенсию. Они нам делают эту статистику, где якобы все выглядит не слишком критично. Но на самом деле все очень критично.

На следующий год правительство запланировало дополнительную финансовую поддержку сектора дошкольного образования через программы "еЯсла" Министерства социальной политики, семьи и Единства, которая потенциально может увеличить финансирование сектора на 30%. И это должно привести к росту зарплат. Эта политика – точно в приоритете государства.

О детсадах возле фронта и нехватке детей

–Как в целом сейчас работают детсады на прифронтовых территориях? Например, в Харькове и Херсоне?

– Есть проект при поддержке детского фонда "Юнисеф", Министерства образования и органов местного самоуправления в прифронтовых регионах. Он назывался "2 на 2". Дважды в неделю по два часа дети ходили в какие-то другие локации, где есть укрытия – или на территории садов или еще где-то. В это время родители были где-то рядом. И в случае тревоги спускали детей в укрытие.

Охвачено было около 30 тысяч детей за период большой войны. Был очень высокий спрос. Проект не закрывает вопрос, чтобы родители шли на работу. Спрос был бы еще больше, если бы была такая услуга на целый день.

Еще эта услуга показала, что если водить в такую среду ребенка хотя бы два раза в неделю, это очень сильно выравнивает развитие ребенка, и образовательные потери наверстываются. Даже такой формат для развития ребенка важен.

Но полноценный садик он, конечно, не заменит. Для восстановления Украины нам нужно, чтобы мама, которая хочет работать, смогла это сделать. С ребенком это трудно. Поэтому нужны гибкие решения.

– А какая ситуация с укрытиями для детсадов?

– Сады, к сожалению, закрываются там, где нет детей. Где-то садики закрываются, потому что нет возможности построить укрытие. Садик работает, например, дистанционно. Помещение могут или консервировать, или использовать для других образовательных услуг.

Это трудно там, если нет укрытия. Но я знаю громаду, где на месте бывшего детсада открыли заведение профтехобразования. И здание не потеряно, и образовательные услуги предоставляются. Сейчас критическая потребность в строительстве ПРУ в прифронтовых громадах - 48 укрытий. В целом по Украине потребность в более чем 500 укрытий в учреждениях дошкольного образования.

– Сколько детсадов закрылось в Украине за время войны?

– Сейчас по Украине работает около 12 тысяч детсадов. До полномасштабной войны их было около 15 тысяч. Добавились временно оккупированные территории, не все детсады продолжают работать дистанционно. Где-то действительно нет детей.

Мы будем все делать, чтобы садики не закрывались. Но что если вообще нет детей? Нам недавно писали из громады в Закарпатье, где 4 ребенка на весь детсад, а финансировать коммунальный сад можно, когда детей от 5.

Такие профессиональные команды, как в украинских детсадах, есть только в некоторых странах Европы, – заместитель министра (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Но нет такого, что каждый день закрывается по детсаду. Они закрываются гораздо медленнее, чем уменьшается количество рожденных детей. Например, была была группа на 30 детей, а стала на 15. Садик все равно работает. Воспитателей – такое же количество, но детей ходит меньше.

Очень ограничивает вопрос укрытия. Если садик на 300 детей, а укрытие на 100, то в детсад будут ходить сто детей, а не триста. Поэтому надо смотреть не так на количество закрытых детсадов, как на количество закрытых групп. Вот, скажем, мы видим: закрылся садик. А он на самом деле стал филиалом при школе, или дошкольным подразделением другого заведения. И единственное, что изменилось, это то, что у него нет теперь директора.

– В каких регионах наиболее остро стоит проблема нехватки детей?

– Вы знаете, это проблема в любой сельской местности. Достаточно выехать из Киева в любом направлении. К примеру, знаю садик в Житомирской области. Там донор сделал крутой ремонт в детском саду. А они не могут набрать туда детей, не могут набрать тот садик.

И даже Житомир, Львов. Есть густонаселенные районы городов, где действительно очередь. Но есть садики и во Львове, где не добирают детей. Несмотря на то, что там много переселенцев. У нас минус 20 тысяч детей каждый год. И это только по сертификатам о рождении, которые мы видим. И кто именно из них в стране – это видно только тогда, когда они приходят или не приходят в детсад.

Что бы мы сейчас ни делали, вчера дети не родятся. Это не о возвращении, это о рождении новых детей. Они не родились, все. Мы должны систему очень быстро адаптировать, сделать ее более гибкой, чем мы сейчас активно и занимаемся.

О правилах в детсадах, яслях для самых маленьких и важности раннего развития

– Детсады в Украине – бесплатные, или за них в каких-то случаях нужно платить?

– По закону, посещение государственного детсада детьми бесплатное для всех родителей. В детсадах, казалось бы, нет уроков, классического образовательного процесса. Но и там ребенок учится, развивается. Даже чтобы научиться одеть колготки, в мозгу ребенка должны выстроиться сложные нейронные связи, пока он эти колготки правильно наденет. И это непросто. Это образовательный процесс или нет?

Образование в детсадах интегрированное. И мы будем до последнего стоять на том, чтобы образование в детских садах было для родителей бесплатным. Важно, что бесплатным является именно освоение результатов обучения по Государственному Стандарту дошкольного образования – гарантированное, бесплатное право каждого ребенка.

Однако садики могут предоставлять платные услуги – за пределами образовательного процесса. Это могут быть, например, кружки по французскому языку, айкидо – что угодно, что не входит в Государственный стандарт и образовательную программу учебного заведения.

Родители должны понимать, что такие услуги являются добровольными, не могут реализоваться на замену образовательному процессу и предоставляются исключительно в отдельном помещении отдельным педагогом.

– Во сколько лет детей отдают в детсады в Украине?

– Это интересный вопрос. Традиционно принимают с 2,5-3 лет, потому что у нас раньше сеть была переполнена, и некуда было брать младших детей. Услуга яслей для самых маленьких не была актуальной, потому что не было мест. Сегодня же громады видят, что для сохранения сети и людей как раз и надо открывать услуги для самых маленьких. Это выгодно громаде, потому что мама может выйти на работу.

Когда делали эту реформу, то боялись, что не будет спроса для детей от одного года, из-за ситуации с безопасностью. Но сейчас к этим услугам очень большой интерес. Во Львове уже очереди. Там открыли три группы, сейчас открывают 10. В громадах часто открывают ясли для детей с одного года.

Центр педагогического партнерства в Мукачево (facebook.com/doshkillia.ua)

Даже до реформы у нас около 100 тысяч детей ходили в ясли. Просто это было не на слуху, и это были чаще единичные случаи. Раньше шло больше двухлеток, а сейчас как раз берут вот таких совсем малышей. Только начали ходить, и их уже берут в ясли.

Мы очень боялись за адаптацию деток. Боялись, что будут болеть, задавались вопросом: "А как кормить?". И вот недавно собирались с громадами, и воспитательница сказала: "Вы знаете, едят лучше, чем трехлетки, все едят. Болеют меньше, и легче адаптация". Но на местах это новинка, это требует дополнительного финансирования, потому что на такую группу должно быть больше воспитателей.

С родителями надо тоже работать. Есть сейчас очень интересная услуга, называется "центр педагогического партнерства". Она давно уже существовала в частном секторе. Это такие центры-развивашки, когда мама приходит с ребенком на занятия.

Коммунальный сектор может открывать такие услуги, и они пользуются очень высоким спросом. Громада заинтересована, потому что мама раньше попадает в систему, мы ее видим, можем поддержать. Родителям очень интересно, потому что это и снижение послеродовой депрессии, и мама чувствует себя в коллективе, видит других мам и понимает, что она не одна, что ее поддержат, успокоят.

– Обязательно ли сейчас отдавать ребенка в детсад?

– Никогда такого не будет. У нас есть обязательное образование для ребенка с 5 лет. Но оно может быть по семейной форме. Родители обязаны предоставить ребенку образование по государственному стандарту. Если они не хотят отдавать ребенка в садик, то это обязанность родителей, и только с 5 лет. До 5 лет вообще нет обязательного дошкольного образования.

Что мы видим сегодня? В прифронтовых регионах, где многие дети не ходили в детсады, потому что они родились в пандемию COVID, а потом – большая война, 86% детей, участвовавших в исследовании, имеют задержку социально-эмоционального развития. Раньше большинство детей ходили в садики. Мозг ребенка очень гибкий, и даже за год все догоняли. Когда нет этого года, плюс – стресс, плюс – родители не в ресурсе, то задержки развития очень вероятны.

– Зачислят ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад?

– Конечно, конечно. Ребенок обязан зачислиться в школу, независимо от того, где он до того был. Не зачислить ребенка в школу невозможно. Даже если он где-то потерялся, и соцслужбы нашли его, скажем, в 13 лет, даже тогда его не могут не взять в школу на обучение. Базовое среднее образование у нас является обязательным.

– Могут ли отказать взять ребенка в детсад? Например, если у него нет справки о вакцинации?

– Должна быть форма справки 063, ребенок должен прийти медицинский осмотр. Если нет всех вакцин, то должна быть сама карточка вакцинации. Даже если она пустая, ее надо принести в садик. В целом же ребенку не должны отказать в доступе в садик и в доступе к образованию.

– Что должен дать ребенку детсад: базовое – научиться писать, читать, или что-то большее?

– Когда мы говорим о готовности к школе, многие думают, что ребенок должен уметь читать, писать. Но это вообще не о том. Готовность к школе – это когда ребенок понимает, что есть правила, умеет общаться с другими детьми. Должен понимать, что взрослый их ведет, а не ребенок ведет взрослого. Это базовые вещи, которые формируются в коллективе, причем именно в детском. Только в семье это очень трудно сформировать. Садик также влияет и на чувство уверенности в себе.

Сейчас очень много семейного общения занимают гаджеты. Это признак нашего времени. Но ребенок в социуме своих сверстников должен сформировать навыки – понимать себя, понимать свои потребности. Понимать, что сейчас я хочу в туалет, а для этого мне надо попросить выйти.

Мы будем до последнего стоять на том, чтобы образование в детских садах было бесплатным, – Анастасия Коновалова (фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Конечно, ребенок до школы должен понимать, что есть буквы, а есть цифры. Но не это ключевое. Очень важным является развитие речи и речи. Это номер два проблема по уровню задержки развития сейчас. Сейчас воспитатели буквально криком кричат: "такой задержки речи и речи у детей, как за войну, раньше не было!"

Мамы сейчас меньше с детьми общаются, дети позже идут в садик. Дети боятся из-за обстрелов. А дети в этом возрасте не должны бояться ничего в принципе! А в саду есть речевые терапевты, логопеды, есть раннее вмешательство. Если ребенок не разговаривает вовремя, то что-то не так. И тогда включаются в работу психологи, логопеды, другие педагоги.

Это не всегда родителям очевидно, но ничто так не развивает ребенка, как общение с ним. Ни одно развивающее видео не заменит ребенку общения. Первые годы жизни критически важны для развития ребенка, и детсад для этого крайне необходим.

– Как это выглядит на практике? Могут приходить мамы с детками очень маленького возраста?

– Да, вот прямо с шести месяцев уже водят деток. Очень классные кейсы в прифронтовом Запорожье, там 4 центра педпартнерства. Родителям там очень нужна поддержка, в первую очередь психологическая. Чтобы мама смотрела на других родителей, общалась. В Австралии, например, считается нормальным, что мамы с детьми очень раннего возраста, в первые месяцы, ходят в библиотеки, встречаются с другими мамами.

Когда мама рожает, она постоянно в инстаграме ищет информацию, все ли нормально с ее ребенком. И первое, что инстаграм выдает, это то, что "что-то не так". И поэтому очень важно, чтобы ребенка смотрел именно специалист. И выявить, если что-то не так, то направить маму как можно быстрее получать помощь. Для этого есть специалисты, и требования к ним – на очень высоком уровне.

В наших детсадах очень профессиональные команды. В среднем, у нас один педагог на 6 детей. Мы, знаете, постоянно себя обесцениваем. Но такие профессиональные команды есть только в некоторых европейских странах. У нас воспитатели все с педагогическим образованием. И это не характерно для очень многих европейских стран.

О реформе, "еЯслах" и открытии детсадов для сотрудников компаний

– Расскажите о программе еЯсла и о механизме, по которому деньги пойдут за ребенком. Как и куда пойдут деньги? Какие именно будут выплаты?

– Политика государства сейчас направлена на открытие небольших групп для детей раннего возраста до 3 лет. Это стабилизирует сеть, позволит нам ее удержать, а мамам позволит работать. На первое чтение в Верховной Раде, пошел законопроект "О поддержке семей с детьми". Он, в частности, о помощи детям от 0 до 3 лет, но мы работаем над тем, чтобы это было также детям от 0 до 6, до окончания дошкольного образования.

Это будет денежный ваучер в "Дии". Его будут давать работающим мамам, которым больше всего нужна услуга по уходу. Сама образовательная услуга остается бесплатной. А эта поддержка государства – это дополнительный ваучер, и средства пойдут в детсад – коммунальный или частный, или ФЛП. Это будут деньги от Министерства социальной политики, а реализовываться будет в сети лицензированных учебных заведений всех форм собственности.

Деньги ходят за ребенком – это конкуренция между даже коммунальными садами за качество. Потому что мама теперь выбирает, куда пойти. Это и поддержка частного сектора, будет ниже порог входа, это будет дешевле.

Сейчас предоставляются гранты от Минэкономики до миллиона гривен на открытие частных детских садов. То есть частный сектор также мы хотим поддерживать, это рабочие места, это налоги. Однако, ключевой остается огромная сеть коммунальных учреждений, которую мы должны максимально сохранить. Мы не можем себе позволить просто потерять эту огромную сеть и позакрывать садики.

– Когда "деньги пойдут за ребенком" и это заработает на практике?

– В конце августа мы будем собирать общины, слушать их мнения, выстраивать механизм реализации политики вместе с Минсоц и планируем уже к началу 2026 года запустить финансирование. Должны проголосовать народные депутаты. Это не только изменения для детсадов. Это комплексная политика - помощь при рождении и другие важные изменения, которые должны улучшить демографическую ситуацию.

– Расскажите детали о возможности частным компаниям открывать детсады для детей сотрудников. Где это будет, по всей Украине?

– В целом весь сектор дошкольного образования сейчас очень сильно дерегулируется. Мы убрали многочисленные требования к детсадам, которые не имеют смысла и не имеют никакого научного обоснования. Нормы уже приближены к европейским, с сохранением наших традиций.

Новый закон дает сети гибкость. Раньше у нас были или большие сады, или не было ничего. Теперь у нас есть мини-сады, семейные сады, центры педпартнерства. Сады на предприятиях, которые можно открывать с бизнесом. Есть крутые кейсы, где это уже хорошо работает. Есть хорошие кейсы во Львовской области – сады в библиотеках, где есть укрытие. Уже не надо на 15 детей рыть укрытие, дети идут туда, где оно уже есть.

Люди, дети – самое важное сокровище Украины, – заместитель министра (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Крутой кейс – с мультимаркетом "Аврора". Они открыли в Полтаве детсад для детей своих работников. Громада платит зарплаты воспитателям, компания обеспечивает помещение, коммунальные платежи и тому подобное. Это очень выгодно. Зарплаты воспитателям уже выше, потому что громада экономит на содержании помещения. А дети – рядом с родителями. Это хороший пример государственно-частного партнерства.

Мы готовим проект со Всемирным банком на 30 миллионов долларов на реализацию такой политики. Это стартовый капитал на открытие новой локации. сумма сумма в виде субвенции будет спускаться в общины. Планируем с сентября 2026-го запустить этот проект. Сначала будет фокус на прифронтовые территории. Там, где нет укрытий в больших садах, но можно открыть небольшие группы на 5 детей, где укрытие есть.

– Как стратегия этих изменений в дошкольном образовании будет способствовать возвращению тех, кто выехал за границу?

– Это собственно и часть стратегии, которая имеет целью возвращение людей домой. У женщины не должно быть ощущения, что она родит и 6 лет будет сидеть с ребенком, не будет общаться с людьми, что ее никто не поддержит. Она должна быть уверена, что не останется один-на-один. Это очень важно.

Мы как страна не отстроимся без людей, и мы прямо сейчас должны начать эту работу. Отдача от политики, которую мы вводим, будет ощутима через годы. Мы увидим это, когда дети родятся и дорастут до детсада. Но если ничего не делать, то демографический кризис и уменьшение количества детей от 0 до 3 лет мы будем видеть не три года, а четыре, пять и больше.

Поэтому очень вовремя правительство предлагает политику поддержки семей с детьми, и я верю, что она будет поддержана народными депутатами. Люди, дети – самое важное сокровище Украины, и наши политики должны эту ценность отражать.