Зачем Россия стягивает в Беларусь устаревшую технику: объяснение ВСУ

Российская армия стягивает в Беларусь военный "металлолом", поскольку военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.
Ранее в Генштабе сообщили, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из России снято с длительного хранения.
Для восстановления этой техники нужно время, а также значительные силы и средства. К работам по восстановлению российской техники привлекаются белорусские военнослужащие.
"Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил России и Белоруссии с 16 января по 01 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", - отметил генерал.
Павлюк подчеркнул, что ВСУ готовы к разным сценариям, однако вторжения со стороны Беларуси, на сегодня, остается маловероятной.
Напомним, в российская армия продолжает переброску военных и техники в Беларусь. Так, 6 января в РБ прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных, а на следующий день россияне могли перебросить еще столько же человек.
Также в конце декабря за 13 часов в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.
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