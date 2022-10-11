Зачем Путин дал приказ о ракетном ударе по Украине: чего добивается агрессор

Отметим, как говорят в Кремле, ракетные атаки является ответом за взрывы и повреждения на Крымском мосту. В частности, по словам самого Путина, якобы именно украинские спецслужбы стоят за инцидентом. Так ли это - до конца неизвестно.

В то же время, по данным украинской военной разведки, массированные удары по гражданской инфраструктуре готовились с первых чисел октября. С учетом этого можно построить две версии. Первая: взрывами на Крымском мосту россияне якобы создали "адекватный" повод для ракетного "ответа".

Вторая: диверсия, устроенная украинцами на мосту, могла ускорить запланированную атаку, поскольку ранее не однократно говорилось о том, что Россия может ударить по объектам энергетической инфраструктуры. Однако ожидалось, что они будут нанесены в холодную пору, чтобы оставить население не только без света и воды, но и без тепла.

Обе версии сводятся к двум целям. Во-первых, россияне хотели посеять панику среди населения Украины, но получили обратный эффект. Во-вторых, у Путина пытались задобрить свою внутреннюю аудиторию, поскольку после серии провалов на фронте российское радикально-патриотическое общество "жаждало крови".

"С какой целью Путин отдал приказ о массированном использовании ракет, которых у них уже не так много? Ведь почти 85 ракет в сутки - это уровень расходов ракет конца февраля этого года. Это делается для того, чтобы удовлетворить "ура-патриотическую" прослойку российского общества, которая начала обвинять непосредственно Путина в том, что он ничего не делает, чтобы сломить украинское сопротивление", - отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

Кроме того, Путин, возможно, пытается "отбелить" военное руководство за прежние провалы. Вчера он уточнил, что удары были нанесены по предложению Минобороны и Генштаба РФ, которых постоянно критикуют такие люди, как Кадыров, Пригожин и прочая радикальная "публика".

Причем идея массовой атаки могла от командующего российских оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина, который захотел "выслужиться" в новой должности.