Зачем Петер Мадьяр поднимает вопрос венгров в Украине: объяснение эксперта

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, продолжит поднимать вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье, однако будет делать это через диалог, а не конфронтацию.
Об этом говорится в статье РБК-Украина"Ультиматумы или диалог? Чего ждать Украине от Петера Мадьяра и новой власти Венгрии".
Как рассказал РБК-Украина Расто Кужель, исполнительный директор словацкой организации Memo 9, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе, поднимая вопрос прав этнических венгров на Закарпатье, Мадьяр подает сигнал как венгерскому меньшинству, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств.
По словам эксперта, новая венгерская власть, вероятно, будет делать это через переговоры, а не через конфронтацию с Украиной.
"Заявления относительно венгров в Украине - также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов", - добавил Расто Кужель.
Лидер партии "Тиса", победивший на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Только при этом условии Будапешт готов поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
По данным СМИ, вопрос возник во время встречи между Мадьяром и президентом Евросовета Антонио Коштой в Брюсселе. Позиция будущего премьера во многом повторяет требования, которые ранее озвучивал Виктор Орбан.
Речь идет о перечне из 11 пунктов, представленный Киеву в 2024 году, где особое внимание уделяли правам венгерской общины и возможности обучения на венгерском языке.
Также стало известно, что Мадьяр встретился с мэром Берегово Золтаном Бабяком. Во время разговора стороны обсудили поддержку венгерской общины на Закарпатье и возможность восстановления конструктивных отношений между Украиной и Венгрией.
Тогда Бабяк заявил, что на Закарпатье нет притеснений венгерского национального меньшинства.
Кроме того, Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Береговом в июне, чтобы обсудить эти вопросы.