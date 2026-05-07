Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зачем Петер Мадьяр поднимает вопрос венгров в Украине: объяснение эксперта

09:46 07.05.2026 Чт
2 мин
Мадьяр дает сигнал Киеву и собственному народу
aimg Ирина Глухова aimg Роман Кот
Фото: Петер Мадяр (фото: Getty Images)

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, продолжит поднимать вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье, однако будет делать это через диалог, а не конфронтацию.

Как рассказал РБК-Украина Расто Кужель, исполнительный директор словацкой организации Memo 9, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе, поднимая вопрос прав этнических венгров на Закарпатье, Мадьяр подает сигнал как венгерскому меньшинству, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств.

По словам эксперта, новая венгерская власть, вероятно, будет делать это через переговоры, а не через конфронтацию с Украиной.

"Заявления относительно венгров в Украине - также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов", - добавил Расто Кужель.

Мадьяр требует новых прав для венгров Закарпатья

Лидер партии "Тиса", победивший на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Только при этом условии Будапешт готов поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По данным СМИ, вопрос возник во время встречи между Мадьяром и президентом Евросовета Антонио Коштой в Брюсселе. Позиция будущего премьера во многом повторяет требования, которые ранее озвучивал Виктор Орбан.

Речь идет о перечне из 11 пунктов, представленный Киеву в 2024 году, где особое внимание уделяли правам венгерской общины и возможности обучения на венгерском языке.

Также стало известно, что Мадьяр встретился с мэром Берегово Золтаном Бабяком. Во время разговора стороны обсудили поддержку венгерской общины на Закарпатье и возможность восстановления конструктивных отношений между Украиной и Венгрией.

Тогда Бабяк заявил, что на Закарпатье нет притеснений венгерского национального меньшинства.

Кроме того, Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Береговом в июне, чтобы обсудить эти вопросы.

