В "Дія" снова заработали сервисы для водителей
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
На портале и в приложении "Дія" снова появились услуги для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.
"Сервисы для водителей вернулись в действие, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении.
Поэтому украинские водители снова могут:
- заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку.
- купить и продать авто онлайн! Без походов в сервисные центры МВД, банки и очередей. Номера и техпаспорт получите доставкой.
Ранее сообщалось о том, какие документы доступны в приложении "Дія".
Кроме того, в приложении "Дія" можно приобрести облигации для того, чтобы поддержать госбюджет.
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