Для навігації кораблів у Перській затоці в Абу-Дабі розташується європейська місія

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Місія свої дії координуватиме зі США

В Абу-Дабі на французькій військовій базі розташується європейська місія для стеження за безпечною навігацією кораблів в Перській затоці. Про це передає DW.

Вирішено, що ця місія координуватиме свої дії з аналогічною місією США. Це також підтвердила міністер оборони Франції Флоранс Парлі.

"Ми офіційно домовились, що командний центр європейської ініціативи морського нагляду перебуватиме на території ОАЕ", - сказала вона.

Парлі при цьому не назвала країни, які приєднаються до місії, заявивши, що уряди низки держав ще чекають, коли їхні парламенти нададуть згоду на участь в ініціативі.

До місії увійдуть 10-15 співробітників, які "сприятимуть тому, щоб морська навігація в затоці була максимально безпечною".

Додамо, що на початку листопада міжнародна коаліція на чолі з США створила місію для захисту судноплавства у Перській затоці. Приводом для цього стало затримання Іраном 19 липня танкера Stena Impero. Напруга у Перській затоці зросла також після кількох атак на нафтові танкери, в яких США та їхні союзники обвинуватили Іран.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії погодила розміщення додаткового військового контингенту Сполучених Штатів Америки в регіоні Перської затоки після нападу на нафтові об'єкти держави.