Весной на Азове и летом в Крыму: прогноз военного эксперта на ближайшие месяцы

Вооруженные силы Украины весной 2023 года выйдут на побережье Азовского моря, а до конца лета освободят Крым. Вопрос с Донбассом будет решаться уже осенью.

По его словам, до апреля россияне будут пытаться давить на Донецком и Луганском фронтах. Но на каком-то этапе соотношение сил выровняется, а когда количество российских сил и средств будет примерно равно нашему, фронт стабилизируется.

"Но в это время украинские войска будут выходить к Азовскому побережью. То есть где-то в начале марта-конце февраля, в зависимости от погоды. Погода сильно влияет на принятие решений, поскольку тяжелая техника вязнет в размытом грунте", - сказал он.

Свитан считает, что интенсивность боев на двух направлениях будет примерно такая же. "Они будут нас давить в Донецкой области, пытаться идти на запад к административным границам. А мы будем идти на контратаках из-под Запорожского фронта в сторону Азовского побережья. Я думаю, в таком режиме вся весна будет ", - сказал эксперт.

"А после выхода на Азовское побережье мы разрежем сухопутный коридор в Крым. После этого будем удерживать россиян на той линии фронта, которая будет в районе Донбасса, а в это время параллельно будем зачищать Запорожскую, Херсонскую области и заходить в Крым", - сообщил Свитан.

По его словам, только после полной зачистки Крыма от россиян можно будет снова заняться Донбассом. "Я думаю, за лето мы точно решим вопрос с Крымом. И где-то к осени дальше будем заниматься Донбассом, исходя из тех сил и средств, которые будут у нас и россиян. Будет сложно, но многое зависит от того, какую номенклатуру и в каком количестве нам передаст Запад. Чем больше они нам передадут, тем легче и быстрее мы освободим Донбасс", - добавил он.