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За учениями украинских военных в Германии шпионили более десятка дронов

Фото: за учениями украинских военных шпионили 12 дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За учебным полигоном Бундесвера, на котором тренируют украинских военных, шпионили с помощью 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Инцидент произошел на военном полигоне Вильдфлекен на границе между землями Гессен и Бавария в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Факт подтвердили в пресс-службе Минобороны ФРГ. После того как в непосредственной близости от военного полигона были замечены беспилотники, была проведена полицейская операция, по факту шпионажа начато расследование.

На немецком полигоне тренируются украинские военные, которых обучают пользованию колесными бронетранспортерами Dingo. По одной из версий следствия, за шпионажем стоит Россия, хотя официальное заключение будет опубликовано по окончанию следствия.

Бронетранспортер Dingo – это универсальная бронированная машина, которая преимущественно используется для патрулирования и разведки. На складах Германии находится более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Ранее мы писали, что Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Также с начала полномасштабной войны Германия отказала Украине в передаче бронемашин Dingo.

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