Обучение жителей оккупированных территорий. Рада поддержала законопроект о признании результатов

Верховная рада на заседании во вторник, 21 ноября, поддержала законопроект №959, о признании результатов обучения жителей временно оккупированных украинских территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, данный законопроект был поддержан 264 народными депутатами.

Благодаря принятию данного законопроекта украинцы, проживающие на временно оккупированной территории, смогут пройти аттестацию для признания своих образовательных результатов.

Кроме того, он позволяет признавать до 75% образовательных кредитов Европейской кредитно-трансферно-накопительной системы (ЕКТС) для получения высшего образования и устанавливает особые условия аттестации для некоторых специальностей и уровней образования.

Неудачная попытка отменить заочное обучение

Верховная Рада приняла 8 ноября закон, предварительно содержавший норму об отмене вступления на заочную и вечернюю форму обучения.

Но потом выяснилось, что Комитет по вопросам образования и науки принял это положение из текста законопроекта.

Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения, сообщили в Министерстве образования и науки.

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский подал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а получает только одно образование.

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