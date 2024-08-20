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Обучение при отключениях света: сколько школ в Киеве оборудованы генераторами

Украина, Киев, Вторник 20 августа 2024 15:08
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Обучение при отключениях света: сколько школ в Киеве оборудованы генераторами Фото: Генераторы для школ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ситуация в энергетике Украины остается очень сложной. Кроме создания безопасных условий обучения на фоне войны, школам необходимо позаботиться и о стабильном электроснабжении.

РБК-Украина узнало, какая ситуация в Киеве и сколько школ имеют генераторы.

В скольких школах Киева есть генераторы

Учебный год в украинских школах начнется уже меньше, чем через 2 недели. К офлайн обучению смогут вернуться учащиеся только тех школ, в которых есть укрытия. В частности, в Киеве таких более 10 тыс. Также в некоторых школах появятся и электрогенераторы.

В Киевском городском совете в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что согласно решению Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в Киеве определили места для развертывания пунктов несокрушимости.

"В перечень вошли 418 учебных заведений, которые будут обеспечены необходимым оборудованием, в частности генераторами. Районные государственные администрации Киева отвечают за определение потребностей этих заведений и осуществление закупок генераторов с учетом приоритетности", – говорится в комментарии.

Сколько школ в Украине обеспечено генераторами

Согласно ответу Министерства образования и науки Украины изданию hromadske, более 80% украинских школ уже имеют генераторы, и органы местного самоуправления продолжают их закупку. Однако в ведомстве отмечают, что этих генераторов недостаточно для полноценного образовательного процесса с использованием всей необходимой техники, но их хватит для встреч учителей с детьми.

МОН планирует вернуть как можно больше детей к очному обучению в следующем году, считая это лучшим вариантом в условиях отключений электроэнергии. Школы будут иметь автономию в организации учебного процесса в зависимости от ситуации.

Ситуация в энергетике

Российские оккупационные войска продолжают атаковать объекты энергетики в Украине – ТЭС и ГЭС получили значительные повреждения, что повлекло дефицит в энергосистеме из-за недостаточной генерации.

Учитывая рост потребления в жару, энергетики были вынуждены ввести графики отключений электроэнергии. Особенно жесткие ограничения наблюдались в июле, когда свет выключался в среднем более 12 часов в сутки.

На этой неделе в Украине также повысилась температура, в Киеве она достигла +34 градуса. В результате энергетикам пришлось вернуться к почасовым отключениям света. Украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии на протяжении всех суток, а особенно – в часы максимального потребления утром и вечером.

При подготовке материала использованы следующие источники: данные "Укрэнерго", комментарий Киевского городского совета для РБК-Украина, публикации на сайте hromadske.

Ранее РБК-Украина писало, какие нововведения ждут учащихся и учителей в 2024 году.

Также мы рассказывали, осмотр каких врачей должны пройти украинские школьники накануне начала учебного года.

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