Отсрочку для студентов 25+ могут отменить: что готовят в Раде

Что предлагают изменить

По его словам, ко второму чтению готовят законопроект, который пересматривает подход к предоставлению отсрочки от прохождения военной службы в связи с обучением.

В частности, мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего образования, профессионального образования, не смогут получить отсрочку от мобилизации только на основании факта обучения.

Бабак подчеркнул, что речь идет не об ограничении права на образование, а об изменении механизма использования отсрочки.

"Мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку. Это радикально, но необходимо, учитывая безопасность государства", - отметил он.

Пример аспирантуры

Глава комитета привел показательные цифры. По его словам, раньше в системе высшего и предвысшего образования одновременно находились около 30 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.

По состоянию на 1 сентября 2025 года это количество выросло до 250 тысяч человек.

"Это не может не вызывать вопросов", - подчеркнул Бабак.

По его словам, в аспирантуре право на образование массово использовали как способ избежания мобилизации:

до полномасштабной войны - более 500 поступающих ежегодно;

2022 год - около 4 тысяч;

2023 год - 16 тысяч;

2024 год - более 90 тысяч желающих.

После изменения правил - отмены контрактной формы, введения вступительных испытаний и увеличения бюджетных мест - количество поступающих сократилось почти до довоенного уровня.

Зачем нужен новый закон

По словам Бабака, предыдущие шаги были борьбой с последствиями. Новый закон должен устранить саму причину - использование обучения как формального основания для избежания выполнения конституционного долга по защите государства.

Ожидается, что окончательные положения законопроекта будут рассмотрены парламентом во время второго чтения.