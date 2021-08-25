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Навальний вперше поспілкувався з пресою в колонії

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Росія, Середа 25 серпня 2021 21:54
Навальний вперше поспілкувався з пресою в колонії Фото: Олексій Навальний, російський опозиціонер (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський опозиціонер Олексій Навальний вперше після свого ув'язнення поговорив з пресою. Він дав інтерв'ю журналістам американського видання The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У розмові з журналістами Навальний сказав, що не виключає можливості своєї смерті в російській в'язниці.

"Я повинен оцінювати ймовірність своєї смерті в тюрмі. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% - або вб’ють, або не вб’ють", - зазначив він.

Опозиціонер також розповів, що перебуває під постійним контролем, кожен його крок знімають на камеру.

"Моє життя - це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог", - сказав Навальний.

Крім того, опозиціонер посміявся з того, що російським спецслужбам не вдалося його вбити.

"Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб’ємо Навального" не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Втім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", - додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Навального засудили не з політичних мотивів.

Додамо, США ввели санкції проти Росії через ситуацію з Навальним.

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