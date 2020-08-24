Виживе, але довго буде недієздатний: озвучений прогноз стану Навального

Навального перевезли на лікування до Німеччини
Російський опозиціонер Олексій Навальний виживе після отруєння отрутою. Однак він кілька місяців буде недієздатним.
Про це в інтерв'ю BILD заявив засновник організації Cinema fоr Peace Яка Бізіль, який доставив Навального на лікування в Німеччину.
Відзначимо, що санітарну авіацію з медичним обладнанням та фахівцями з Берліна до Омська відправила організація Cinema fоr Peace на прохання учасника Pussy Riot Петра Верзілова.
Як пише "РИА Новости", Бізіль пояснив, що мав на увазі власні оцінки на основі досвіду з госпіталізацією в Берліні Верзілова, який так само, як і Навальний, був доставлений Cinema for Peace з Росії до Німеччини на лікування.
"(Я говорив), що я очікую, як і з Петром Верзіловим, що він буде недієздатний місяць або два. Я порівняв з тим, як було з Петром Верзіловим", - заявив Бізіль.
Він підкреслив, що це було лише порівняння, а не інформація лікарів.
Нагадаємо, 20 серпня під час рейсу в Москву російському опозиціонеру Навальному стало погано. Літаку довелося екстрено сідати в Омську, після чого опозиціонера госпіталізували.
У реанімації Навальний впав у кому; опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Згодом його транспортували на лікування до Німеччини.
Директор заснованого Навальний Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов заявив, що в організмі Навального виявлено отруту, смертельно небезпечний не тільки для нього, а й для оточуючих.