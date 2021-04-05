ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Навальний потрапив у медчастину. У його співкамерників туберкульоз

Новость на русском → Росія, Понеділок 05 квітня 2021 21:44
Навальний потрапив у медчастину. У його співкамерників туберкульоз Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив у медчастину колонії, де відбуває покарання у справі "Ів-Роше". У колонії, де його тримають, спалах туберкульозу.

Про це повідомило російське агентство "РБК".

"У засудженого в ході планової диспансеризації були виявлені ознаки респіраторного захворювання, в тому числі - висока температура", - заявили у Федеральній службі виконання покарань.

У російській ФСВП стверджують, що взяли у Навального всі необхідні аналізи, зокрема, на коронавірус.

Перед цим Навальний поскаржився у своєму Instagram на те, що у нього піднялася температура до 38,1 градуса, а також з'явився сильний кашель. Опозиціонер розповів, що у трьох з 15 людей в його загоні нещодавно виявили туберкульоз.

Навальний також поскаржився на антисанітарію в колонії та погане харчування.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный колония болезнь туберкулез
NEWS
Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин
Степанов: цього тижня підпишемо контракт на велику кількість COVID-вакцин
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади