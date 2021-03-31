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Навальний оголосив голодування у в'язниці

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 18:25
Навальний оголосив голодування у в'язниці Фото: Олексій Навальний (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовляється вживати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.

Повідомлення про це з'явилося в його Instagram.

"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ані того, ані іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - зазначив Навальний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Навального в тюрмі проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі. При цьому в управлінні ФСВП по Володимирській області заявляли, що лікарі оглядали опозиціонера 24 березня і оцінили його стан як задовільний.

Він також говорив, що його прохання про лікування у цивільного лікаря було відхилено і що його будив щогодини вночі охоронець у навмисній спробі підірвати його здоров'я.

Навального відправили до в'язниці після того, як йому змінили умовний термін на реальний. Він повинен провести за ґратами 2 роки і 5 місяців.

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