Навального внесли до російського списку терористів і екстремістів
Російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває тюремний термін, внесли до списку терористів і екстремістів. Всі його банківські рахунки будуть заморожені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що сьогодні в реєстрі Росфінмоніторингу з'явився запис про те, що Навальний включений до переліку організацій і фізосіб, причетних до тероризму і екстремістської діяльності.
Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти фігурантів цього списку і припиняють їх обслуговування.
Також повідомляється, що крім Навального в список потрапили його найближчі прихильники Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.
Нагадаємо, у вересні 2021 року на Навального завели чергову кримінальну справу. Цього разу його підозрюють у створенні екстремістської спільноти.
Навальний вже рік як перебуває у в'язниці у давній справі про шахрайство. Йому змінили термін з умовного на реальний після того, як він повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався від наслідків хімічного отруєння в серпні 2020 року.
Тоді під час перельоту з Томська до Москви він втратив свідомість, після чого впав у кому. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння. Але через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили отруєння речовиною типу "Новічок".