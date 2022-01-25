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Навального внесли до російського списку терористів і екстремістів

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Москва, Вівторок 25 січня 2022 13:39
Навального внесли до російського списку терористів і екстремістів Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває тюремний термін, внесли до списку терористів і екстремістів. Всі його банківські рахунки будуть заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що сьогодні в реєстрі Росфінмоніторингу з'явився запис про те, що Навальний включений до переліку організацій і фізосіб, причетних до тероризму і екстремістської діяльності.

Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти фігурантів цього списку і припиняють їх обслуговування.

Також повідомляється, що крім Навального в список потрапили його найближчі прихильники Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.

Нагадаємо, у вересні 2021 року на Навального завели чергову кримінальну справу. Цього разу його підозрюють у створенні екстремістської спільноти.

Навальний вже рік як перебуває у в'язниці у давній справі про шахрайство. Йому змінили термін з умовного на реальний після того, як він повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався від наслідків хімічного отруєння в серпні 2020 року.

Тоді під час перельоту з Томська до Москви він втратив свідомість, після чого впав у кому. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння. Але через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили отруєння речовиною типу "Новічок".

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