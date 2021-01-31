У Навального просять США ввести санкції проти оточення Путіна

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна. Санкції просять ввести, в тому числі, проти олігарха Романа Абрамовича і міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що у Навального просять ввести санкції проти 35 високопоставлених росіян. Як заявив виконавчий директор фонду Володимир Ашурков, такий же лист скерують Європейського союзу та уряду Великобританії.

За його словами, фігурантів списку можна розділити на три категорії. Перша - "близькі друзі і гаманці Путіна" - олігархи, які зберігають гроші російського президента та його оточення. Друга - чиновники уряду Росії, які придушують протести; третя - силовики, причетні до переслідування Навального.

Білий дім вже підтвердив отримання листа від ФБК. У списку також є прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін і пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден прийме рішення щодо санкцій проти Росії після вивчення ситуації з Навальним.

Також раніше Сенат Чехії запропонував Євросоюзу розширити санкції проти Росії.