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Сенат Чехії запропонував ЄС розширити санкції проти Росії

Прага, П'ятниця 29 січня 2021 00:56
Сенат Чехії запропонував ЄС розширити санкції проти Росії
Фото: Олексій Навальний (instagram.com/navalny)
Автор: Артур Родивилов

Чехія закликала розширити санкції проти Росії. У постанові Сенату зазначається, що в РФ відбувається придушення громадянських прав і свобод.

Про це повідомляє прес-служба вищого законодавчого органу цієї країни.

Сенат закликав ЄС домагатися спільних дій в рамках Євросоюзу, включаючи прийняття нових санкцій відносно представників РФ у зв'язку з протестами проти арешту опозиціонера Олексія Навального.

Документ було прийнято практично одноголосно - за нього проголосували 42 із 43 присутніх на засіданні сенаторів.

Переважна більшість у Сенаті належить опозиційним уряду правим партіям, які, зокрема, наполягають на позбавлення Росії можливості брати участь у підготовлюваному тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани".

У нижній палаті парламенту, де праві перебувають у меншості, опозиції не вдалося домогтися прийняття постанови з аналогічними вимогами до ЄС.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

РБК-Україна писало, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального.

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